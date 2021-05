Voormalig PSG- en Le Havre-doelman Christophe Revault (49) overleden

De voormalige Franse doelman Christophe Revault is op 49-jarige leeftijd overleden. Zijn levenloos lichaam werd donderdag in zijn woning in Le Havre aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Dat melden verschillende Franse media en wordt bevestigd op de clubwebsite van Le Havre.

Revault verdedigde van 1992 tot 1997 het doel van Le Havre. Vervolgens speelde hij één seizoen voor Paris Saint-Germain, om nadien bij Stade Rennes aan de slag te gaan. Daarna trok hij naar Toulouse (2000-2006) en opnieuw naar Rennes (2006-2007). Revault beëindigde zijn carrière bij zijn opleidingsclub Le Havre, die hij in 2008 nog aan promotie naar de Ligue 1 hielp. De doelman speelde 354 wedstrijden in de Ligue 1. Na zijn spelerscarrière oefende Revault verschillende functies uit bij Le Havre, zo was hij er onder meer sportdirecteur.