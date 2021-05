Regering bereikt loonakkoord

De topministers van de regering-De Croo hebben vannacht een loonakkoord bereikt. In ondernemingen met goede economische resultaten tijdens de coronacrisis kunnen werknemers een premie tot 500 euro netto krijgen. Dat meldt de VRT.

De vakbonden kunnen over de premie verder onderhandelen op ondernemingsvlak. Er is niet bepaald hoe hoog de winst in ondernemingen moet geweest zijn om een premie te kunnen toekennen. Die premie komt voor alle duidelijkheid bovenop de 0,4 procent loonsverhoging die de loonwet toelaat.

De federale regering vindt ook dat er een verhoging van het minimumloon moet komen. Die verhoging zou in fasen moeten gebeuren. De regering stelt wel lastenverlagingen in het vooruitzicht om de verhoging van de minimumlonen te helpen financieren.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties moeten nu verder onderhandelen over die minimumlonen, maar de regering belooft om die inspanning te ondersteunen.

