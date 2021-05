Officiële dodentol na gevechten aan grens Kirgizië - Tadzjikistan staat op 55

Bij de recente gevechten tussen troepen uit Kirgizië en Tadzjikistan zijn in totaal 55 mensen om het leven gekomen. Dat blijkt uit officiële gegevens die donderdag zijn vrijgegeven.

De Tadzjiekse autoriteiten meldden dat 19 mensen zijn omgekomen en 89 mensen gewond raakten. Kirgizië maakt gewag van 36 overlijdens en 189 gewonden. Beide Centraal-Aziatische landen beschuldigen elkaar van de oplaaiing van het conflict over watervoorraden dat al decennia aansleept.

De situatie is intussen gestabiliseerd na een staakt-het-vuren en de terugtrekking van troepen tijdens het weekend. Het conflict escaleerde vorige week toen Tadzjiekse functionarissen een bewakingscamera wilden installeren in de buurt van een waterdistributiesysteem. De plek in kwestie ligt namelijk in een gebied dat wordt gecontroleerd door Kirgizië.

Kirgizische burgers waren volgens bronnen gestart met stenen gooien. Beide landen verzamelden daarom hun grenstroepen, die elkaar beschoten.