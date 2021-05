Eindelijk duidelijkheid: plexiwanden tussen tafels op horecaterrassen niet toegelaten

Eén dag voor de heropening van de horecaterrassen is er eindelijk duidelijkheid: neen, plexischermen mogen niet gebruikt worden om tafels dichter bij elkaar te mogen zetten. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gezegd op Radio 1. “De afstandsregel van 1,5 meter zal gerespecteerd moeten worden”, klonk het.

Minder dan een dag voor de heropening van de terrassen was het voor cafés en restaurants nog onduidelijk of ze ook plexischermen mogen plaatsen tussen tafels, om ze zo dichter tegen elkaar te zetten. Volgens het protocol dat verspreid is onder de horecazaken mag dat namelijk wel. In het nieuwe ministerieel besluit zal echter staan dat dit niet mag, zegt Van Quickenborne. “Plexiglas kan niet worden gebruikt. Zeker niet op dit moment. Bij gesloten terrassen is het risico op besmetting te groot”, aldus de minister.

Dat het protocol wel spreekt over plexiglas, komt volgens de minister doordat dit protocol gekopieerd werd van vorige zomer. Dat het ministerieel besluit dat dit regelt er nog niet is, heeft volgens van Quickenborne te maken met het feit dat er advies is gevraagd aan de Raad van State.