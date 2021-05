Echtgenote van Belgische ambassadeur in Zuid-Korea verhoord door politie voor incident in kledingwinkel

De echtgenote van de Belgische ambassadeur in Seoel is verhoord door de Zuid-Koreaanse politie, omdat ze twee winkelbedienden had aangevallen die haar verdachten van diefstal.

De vrouw is “donderdag verhoord” door een agent van het commissariaat van Seoel. Dat commissariaat gaf geen verdere details. De vrouw had in april twee kledingstukken gepast in de winkel, voor ze naar buiten liep. Een winkelbediende rende haar onmiddellijk achterna om te vragen naar een kledingstuk dat ze droeg, wat leidde tot een woordenwisseling. Bewakingsbeelden tonen hoe de vrouw de arm van de winkelbediende vastgrijpt en een oorveeg uitdeelt.

Het incident wekte veel woede op in Zuid-Korea. Op de Facebookpagina van de Belgische ambassade in Seoel had ambassadeur Peter Lescouhier zich eerder al verontschuldigd in naam van zijn echtgenote. “Ongeacht de omstandigheden is de manier waarop ze reageerde onaanvaardbaar”, stond er te lezen.

De partners van ambassadeurs genieten diplomatieke onschendbaarheid. De Belgische ambassade had verklaard mee te werken met de politie.