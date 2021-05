In het virtuele spoor van Yves Vanderhaeghe en Cercle Brugge naar Monaco: “We zijn hier wel degelijk om te werken”

C’est beau à Monaco. De afgelopen dagen vertoefde een delegatie van Cercle Brugge in het Prinsdom. Het doel? De samenwerking met moederclub AS Monaco verder op punt zetten. Wij trokken virtueel mee in het spoor van Yves Vanderhaeghe en spraken er onder meer met Paul Mitchell. “Op termijn moet het mogelijk zijn dat de coach van Cercle de stap naar Monaco zet”, aldus de Engelse sportief directeur.