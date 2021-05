Arsenal stevig aangepakt na Europese exit: “Veel mensen stellen zich vragen na deze shock”

Tot ieders verbazing heeft Arsenal de scheve situatie niet kunnen rechttrekken in de halve finales van de Europa League tegen Villarreal. Na een 2-1-nederlaag in Spanje volgde een 0-0-gelijkspel in het Emirates. Daardoor dreigen The Gunners voor het eerst sinds midden jaren negentig zonder Europees voetbal te vallen, want in de eigen competitie staan ze momenteel slechts negende.

Amper een maand geleden stapten ze nog naar voren als één van de stichtende leden van de Super League, maar de halve finales van de Europa League bleken al een trapje te hoog voor Arsenal. “Jammer genoeg ben ik een beetje in shock”, vertelde clubicoon Freddie Ljungberg na afloop bij de Britse tv-zender BT Sport. “Ik was er zeker van dat Arsenal zou doorgaan. Dat ze druk zouden zetten en thuis zouden winnen. Maar die druk kwam er niet en Villarreal was gewoon de betere over de twee matchen. We liggen ver achter in de competitie en liggen uit Europa. Dus veel mensen stellen zich vragen nu.”

Martin Keown, die net zoals Ljungberg deel uitmaakte van het Arsenal in zijn glorieperiode begin jaren 2000, zegt dat manager Mikel Arteta onder druk komt te liggen. “De vorige manager was hem in beide matchen te slim af, wat toch een beetje een vernedering is.” Ljungberg brak een lans voor ex-trainer Arsène Wenger. “De fans klaagden over hem op het einde van zijn periode hier, maar daar hebben ze nu misschien spijt van.”

Door de negende plek in de eigen Premier League leek het winnen van de Europa League de enige mogelijkheid voor Arsenal om volgend jaar nog Europees te mogen spelen. Het gat op de nummer zes, die een ticket krijgt voor de laatste voorronde van de Europa League, is intussen zeven punten met nog twaalf te verdienen. Het is al geleden van het seizoen 1995/1996 dat Arsenal nog eens een jaar doormaakte zonder Europees voetbal.