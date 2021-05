Nog niet eens berecht voor doodslag op vriendin of Danny S. (50) ranselt zijn kersverse echtgenote af tijdens voorwaardelijke vrijlating

Herentals -

Danny S. (50) weet van geen ophouden: de rechter in Turnhout moet woensdag niet één, maar twee zware strafdossiers van de Herentalsenaar behandelen: het proces van de doodslag op zijn vriendin Sonja Mertens in 2018 en daarnaast nog een nieuw gewelddadig dossier. Toen S. vorig jaar voorwaardelijk vrijkwam, trad hij in het huwelijk en werd zijn kersverse echtgenote zijn zoveelste slachtoffer van geweld. Slechts een paar weken nadat hij getrouwd was, werd hij weer aangehouden. In deze zaak wordt hij beschuldigd van onmenselijke en mensonterende behandeling.