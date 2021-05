Vanavond snuffelen Manchester City en Chelsea al eens aan elkaar: Guardiola wil goals maken, Tuchel wil er geen binnenkrijgen

Net als twee jaar geleden, toen Liverpool en Tottenham in de Champions League-finale stonden, wordt het ook dit jaar een Engelse finale. Manchester City en Chelsea vechten op 29 mei in Istanbul voor de beker met de grote oren. Dit weekend krijgen we in de Premier League een voorproefje van de finale. De mannen van Pep Guardiola ontvangen zaterdagavond de mannen van Thomas Tuchel.

Niet de eerste keer

Dat twee ploegen uit hetzelfde land elkaar in de Champions League-finale treffen is niks nieuws. In 2019 waren Liverpool en Tottenham de finalisten, in 2014 en 2016 stonden Real Madrid en Atletico Madrid tegenover elkaar. Ook Bayern München en Borussia Dortmund troffen elkaar in de finale 8 jaar geleden. Zij speelden, net als City en Chelsea, voor de finale nog eens tegen elkaar in de eigen competitie. In de Bundesliga werd het 1-1 in Dortmund, maar in de finale van de Champions League won Bayern met 2-1. Bayern was in de ontmoeting voor de finale al kampioen in eigen land. City kan dit weekend kampioen worden als het wint van Chelsea. Zaterdag zal het een andere match worden dan op 29 mei. Een finale is net iets anders en zeker als het gaat over de beker met de grote oren.

Een moeilijk seizoenbegin

Manchester City is onder Guardiola al jaren een geoliede machine. The Citizens kunnen voor de derde keer in vier jaar kampioen worden. Liverpool werd vorig seizoen kampioen, maar dit seizoen is het City dat weer domineert, al stutterde de motor in het begin van het seizoen. Na 10 speeldagen in de Premier League stonden Kevin De Bruyne en co op een teleurstellende 11 de plaats. Het leek wel of het voetbal van Guardiola niet meer werkte. Het lange balbezit met veel laterale passes werd een beetje saai, maar Guardiola vond uiteindelijk een oplossing. De bal moest sneller rondgaan en er kwam meer verticaliteit in het spel van City. In balverlies moest City hoog druk zetten en beetje bij beetje klom de ploeg uit Manchester naar boven.

Pep Guardiola creëerde een geoliede machine in Manchester. Foto: REUTERS

De trein van Guardiola

Na de 20ste speeldag stond City eerste en het zou niet meer achterom kijken. De trein was helemaal vertrokken en dat was ook te zien in de afgelopen weken. City bleef domineren in de eigen competitie en ook in de Champions League lukte het. Iets dat de voorbije jaren toch moeilijker was. De voorbije jaren had City problemen in de defensie, Kompany die in 2019 vertrok werd niet direct vervangen. Deze zomer werd Ruben Dias gehaald bij Benfica voor 68 miljoen euro. De Portugees is elke cent waard want mede dankzij hem staat City in de finale tegenover Chelsea, maar eerst moet er dit weekend gewonnen worden van The Blues.

Teleurstellende Frank Lampard

Chelsea heeft een bewogen parcours afgelegd, zowel in de Champions League als in de Premier League. Frank Lampard begon aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, maar die verliep niet zoals gepland. Toen City voor het eerst bovenaan het klassement kwam was Chelsea pas op de achtste plaats te vinden. Ondermaats voor een club als Chelsea, die het al sinds het begin moeilijk heeft. Eind januari was het verhaal van Frank Lampard ook gedaan. De Engelsman verbruikte al het krediet bij de fans en het bestuur en mocht vertrekken.

Thomas Tuchel kan meteen voor stevig succes zorgen bij Chelsea. Foto: AFP

Herhaalt de geschiedenis zich?

Thomas Tuchel, die vorig jaar nog de Champions League-finale met PSG speelde, moest het tij doen keren. Dat lukte hem ook want Chelsea doet weer helemaal mee voor de prijzen. De titel zal niet lukken, maar met een vierde plaats is Chelsea momenteel zeker van deelname aan de Champions League. Chelsea mag zich niet alleen opmaken voor een finale in de Champions League, maar ook eentje in de FA Cup. In de halve finale werd City uitgeschakeld door The Blues en in de finale wacht Leicester City. In 2012, de eerste en de laatste keer dat Chelsea de Champions League won, won het ook de FA Cup. Misschien herhaalt de geschiedenis zich wel.

Twee verschillende stijlen

City en Chelsea zijn twee heel verschillende ploegen die dit weekend en op 29 mei tegenover elkaar staan. De ploeg van Guardiola is aanvallend ingesteld en wil doelpunten maken. Chelsea daarentegen wil eerder geen doelpunt slikken. In 12 Champions League-wedstrijden slikten The Blues maar 4 goals. 18 keer hield Chelsea de nul in 34 Premier League-wedstrijden. Statistieken die aantonen dat Chelsea verdedigend enorm sterk is. Dat zullen ze dit weekend en binnen een kleine drie weken ook moeten zijn. Met Kevin De Bruyne, Phil Foden en Riyad Mahrez lopen er drie spelers rond bij City die op hun eentje een wedstrijd kunnen beslissen. De match van dit weekend zal geen weerspiegeling worden van die op 29 mei, maar het is wel een voorproefje van wat er allemaal kan komen.