Hersenschuddingspotters op WK 2022 moeten voetbal “een pak veiliger” maken

Op het WK voetbal van volgend jaar in Qatar komen er spotters die specifiek moeten letten op eventuele hoofdblessures bij voetballers. Bedoeling is om de kans op hersenschade verder te beperken.

De spotters zullen in de tribunes plaatsnemen en krijgen de opdracht om eventuele hoofdbotsingen op te merken die voor de medische staf aan de zijlijn onopgemerkt blijven. In de NFL en het rugby zijn dergelijke spotters nu al in gebruik. De FIFA testte ze al uit tijdens het laatste WK voor clubs.

Teamdokters kunnen voortaan ook herhalingen bekijken op alle FIFA-toernooien om op zoek te gaan naar tekenen van een hersenschudding. Dat garandeerde medisch directeur Andrew Massey donderdag. “Je mist die momenten vaak, zelfs als je op de eerste rij zit”, aldus Massey. “De spotters en de toegang tot herhalingen zullen alles een pak veiliger maken.”