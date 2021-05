Leerlinge zesde leerjaar verwondt klasgenootjes bij schietpartij op school in VS

Een leerlinge van de zesde klas opende donderdagochtend het vuur op haar school in het Amerikaanse Rigby, in de westelijke staat Idaho. Drie personen raakten lichtgewond, aldus lokale autoriteiten. Het meisje kon overmeesterd worden door een leraar.

“Vanmorgen rond 9.08 uur nam een leerling van het zesde leerjaar in Rigby Middle School een pistool uit haar rugzak. Ze vuurde verschillende kogels af in en buiten de school en raakte drie mensen. Twee van hen zijn leerlingen, een andere is een schoolmedewerker”, aldus de plaatselijke sheriff. De drie mensen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Ze werden in de ledematen geraakt.

Tijdens de schietpartij ontwapende een leerkracht de leerling en hield haar vast totdat de politie haar kon arresteren. Wegens haar jonge leeftijd kon de politie geen details geven over haar identiteit of leeftijd, maar doorgaans zijn leerlingen van de zesde klas 11 tot 12 jaar oud. Ook over een motief is nog niets bekend. Verschillende diensten onderzoeken de zaak. Mogelijk zal het meisje aangeklaagd worden voor drievoudige poging tot moord, klonk het op een persconferentie.

Foto: AP

