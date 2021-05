“Nemen ze ons eigenlijk voor onnozelaars?”: terrasregels veranderen 24 uur voor heropening, horeca reageert woest

Anderhalve meter afstand tussen de gezelschappen, met of zonder plexischerm. Maar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kondigde vrijdagmorgen plots een andere regel af dan in het protocol stond dat de horeca deze week ontving. “Op minder dan 24 uren voor de heropening vallen er nog lijken uit de kast, de situatie is schandalig en onaanvaardbaar”, klinkt het bij de woedende horecamensen. Het definitieve ministerieel besluit wordt op dit moment nog verfijnd op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).