Zeker vijf doden bij ongeval in goudmijn in Kenia

Bij een ongeval in een goudmijn in Kenia zijn donderdag vijf mensen om het leven gekomen.

De vijf kwamen om nadat een ingang geblokkeerd was geraakt door een instorting. Het ongeval gebeurde in de goudmijn in Bushiangala. Op het ogenblik van het ongeval waren er vijftien mijnwerkers in de mijn, zei politiecommandant Joseph Chesire. “Toen ze in de tunnel waren, waren ze naar verluidt aan het graven toen een rots plots omlaag kwam en de weg naar buiten versperde. Anderen slaagden erin levend naar buiten te komen, sommigen met verwondingen.”

De vijf kwamen om het leven door verstikking en hun verwondingen.

Het gebied is bekend vanwege de kleine goudvoorraden, die goudzoekers aantrekken die de vaak gammele schachten trotseren. Volgens Chesire gaan de schachten tot 200 meter diep, versterkt met houten structuren.