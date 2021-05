Communicatiefout gooit roet in het eten voor deel van horeca, maar Wetstraat houdt voet bij stuk: plexiglas kan anderhalve meter afstand niet vervangen

“Ik heb vanaf het begin gezegd dat er anderhalve meter afstand gegarandeerd moest worden”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). Met of zonder plexischerm dus, volgens de eerste minister. Al staat het tegenovergestelde zwart op wit in een protocol dat maandag werd afgesloten door de horecafederaties, het coronacommissariaat, vice-eersteminister Pierre-Yves Dermagne (PS) en David Clarinval (MR). Ook op een speciale website voor de heropstartende cafébazen, restaurantuitbaters en hoteliers van Horeca Vlaanderen staat het zo. Hoe dat is kunnen gebeuren? Door een communicatiefout tussen de verschillende kabinetten, zo blijkt.