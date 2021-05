In 2012 nog gedegradeerd, nu in de finale van de Europa League: De comeback van Villarreal, uitgerekend tegen Arsenal

Villarreal is de verrassing in de finale van de Europa League. In 2012 degradeerde de club nog, maar donderdagavond knikkerde de Spaanse supbtopper Arsenal uit de halve finales en voorkwam zo dat de Europese finales dit seizoen volledig Engels kleurden. Villarreal schreef bovendien geschiedenis want het is pas de eerste keer dat de Spaanse club de finale van een Europees toernooi haalt. Dat uitgerekend Arsenal voor de bijl ging maakt het nog specialer.

In 2006 tekende Villarreal al eens voor een Europese verrassing. De club vertoefde pas in 1998 voor he eerst in de Primera Division en boekte begin 21ste eeuw enkele succesjes in de UEFA Cup. In 2006 ...