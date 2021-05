Hein Vanhaezebrouck staat voor 400ste competitieduel als coach: “Match tegen Standard is cruciaal voor verder verloop van onze play-offs”

Gent - Vorig weekend misten de Buffalo’s hun start in de Europe Play-offs door in eigen huis slechts gelijk te spelen tegen KV Mechelen. Op bezoek bij Standard zal AA Gent zaterdagavond dan ook voluit voor de zege moeten gaan: “Je hebt maar zes in plaats van tien wedstrijden. Deze play-offs worden wellicht tijdens de eerste vier matchen gespeeld. Nadien blijven er misschien nog één of twee ploegen over die kans maken op winst”, beseft Hein Vanhaezebrouck.

De partij op Sclessin is alvast eentje met een speciaal tintje voor de Gentse T1 want dit weekend werkt hij zijn 400ste competitiematch af als hoofdcoach. En dat is ook meteen zijn 150ste competitieduel in Gentse loondienst. Al maken die statistieken weinig indruk op HVH: “Wat me dit zegt? Ben ik een oude mens? Geen idee of dat veel is. Ik ben dan zelfs nog bewust enkele jaren er uit gestapt. En allicht heb ik zelfs nog meer duels voor Kortrijk. De andere periodes waren korter (lacht).”

“Ik doe het nog altijd met even veel passie”, trapt Vanhaezebrouck een open deur in. “Al ben je uiteraard niet meer dezelfde coach als toen je begon. Je had toen een visie, die was die juiste, al stemde daar niet iedereen meteen mee in. Je bent ondertussen gerijpt en maakte zowel mooie als mindere momenten mee. Je leerde rariteiten kennen in het voetbal. En je hebt evoluties meegemaakt binnen een club.”

Daarnaast relativeert HVH nadrukkelijk zijn rol als hoofdtrainer: “De trainer is niet de bepalende figuur in de voetbalwereld. Je moet je rol vertolken en spelers voorbereiden maar je bent als coach ook makkelijk inwisselbaar. Het zijn andere mensen die bepalend zijn. En voorts heb ik nu een baard en ben ik wat grijs geworden.”

“Je kunt niet blijven vechten tegen de bierkaai”

Toch erkent Vanhaezebrouck dat hij wel degelijk veranderd is in al die jaren: “Iets rustiger geworden? Hmm, alhoewel, dat was ik ook in het begin. Maar als je pusht om successen te boeken, wat al snel lukte, dan ben je een veeleisende winnaar. Maar je kunt ook niet blijven duwen en vechten tegen de bierkaai. Dat heb ik vroeger wel eens gedaan: absoluut je gelijk willen halen en daar blijven voor gaan. Nu weet ik dat er andere factoren zijn die meespelen en meer bepalend zijn dan de visie van een trainer, hoe juist die soms ook mag zijn. En dat leer je met de jaren accepteren. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar.”

Over naar het duel van zaterdagavond, op bezoek bij Standard. Maar onvermijdelijk komt dan toch die ontgoochelende prestatie van vorig weekend tegen Mechelen opnieuw aan bod: “We zijn zeker nog teruggekomen op die partij tegen Mechelen. Er was ook reden genoeg. We waren voor rust ondergeschikt aan het spel van hen. Dat verwacht je niet. We kwamen dan wel beter uit de kleedkamer. Maar we hebben hen toen ook niet volledig gedomineerd, ook al hadden we kunnen winnen. Ook voor rust hadden we kansen gehad.”

Foto: BELGA

“Als ik zeg dat ik niet zeker ben dat het nog zal gebeuren, dan anticipeer ik”

‘Ik verwacht dat we in zo’n duel van in het begin onze stempel drukken. Als je de tegenstander constant aan de bal laat, tja, dan krijg je het moeilijk. Tenzij je het principe hanteert van Atletico Madrid. Maar zij geven geen kansen weg, zoals wij dat deden. Dat hebben we duidelijk gemaakt. Maar ze hebben het goed gesnapt. Alle cijfers maken duidelijk waar het probleem zat, eigenlijk de hele match. Daar kunnen ze mee aan de slag. Nee, ik ga daar niet dieper op in. Maar als ik zeg dat ik niet zeker ben dat het nog zal gebeuren, dan anticipeer ik. Zoals ik ook al zei na Charleroi en Zulte Waregem. Die duels waren na een half uur al gedaan. En nu tref je ploegen die zullen blijven gaan.’

“Iedereen spreekt altijd over datagegevens. En ik zie bepaalde jongens ook duidelijk progressie maken. Maar ik had in aanloop naar die match tegen Mechelen ook gevraagd om goed te scoren op die data en dat is niet bij iedereen gebeurd. En dat moeten we naar de toekomst toe beseffen: als we resultaten willen halen in Play-Off 2, zal iedereen een stapje meer moet doen om daar in te slagen.”

“Wat Vormer deed, is bij ons gebeurd door Sinan”

“De match op Standard is cruciaal want je hebt maar zes in plaats van tien wedstrijden. Deze play-offs worden wellicht tijdens de eerste vier matchen gespeeld. Nadien blijven er misschien nog één of twee ploegen over die kans maken op winst. We hebben het nog in eigen handen maar dan moet je wel een goed resultaat halen op Standard. En dan tref je vervolgens tweemaal Oostende, de beste ploeg. In dit systeem met korte play-offs kan het na vier matchen echter al voorbij zijn voor twee ploegen, soms zelfs voor drie.”

Deze week was er ook veel te doen over twee kleedkamerfilmpjes waarbij we een kijkje kregen in de interne keuken van Club Brugge en KV Oostende: “Dat filmpje van Oostende: iemand wil zijn gelijk halen en is ontgoocheld. Daarmee toont hij dat hij een winnaar is. Maar dan komt er nog iemand binnen die zich aangesproken voelt. Maar ik heb al ergere dingen gezien dan dat. De reactie van Vormer aan de rust, is bij ons ook gebeurd door Sinan (Bolat). Maar dan wel in Algemeen Nederlands en in meer aanvaardbare termen heeft hij duidelijk gemaakt wat Vormer ook bedoelde. En dat was er bonk op. Ik heb daar ook nog iets aan toegevoegd maar ook in Van Dale-woorden.”

Foto: BELGA

“Het is nooit een goed moment om naar Standard te gaan”

“Dit weekend kunnen we misschien al een tegenstander uitschakelen maar dat geldt voor beide teams. Als wij verliezen dan wacht er ons ook een heel zware strijd en moet je eigenlijk al twee keer winnen van Oostende. En dan heb je het nog niet in eigen handen. Maar het is dus zeker een cruciaal duel voor verder verloop van onze play-offs”, aldus Vanhaezebrouck die de Rouches zeker niet wil onderschatten..

“Zijn zij aangeslagen? Het is nooit een goed moment om naar Standard te gaan. Ik ging er al vaak als het daar crisis was, maar als er één club is die telkens weer recht krabbelt, dan zijn zij het wel. Dat zit in het DNA van die club. Ik verwacht ook nu weer een felle reactie. Maar als we daar kunnen winnen, zal het er misschien breken. Maar ze zullen gemotiveerd op het veld komen en zullen willen laten zien dat het een misstap was. De spelers zijn wel niet verantwoordelijk voor wat er voor de rest gebeurt in de club.”

Tenslotte had HVH ook nog lovende woorden in petto voor Mbaye Leye: “Ik moet niet oordelen over wat een collega doet. Mbaye kent die spelersgroep veel beter. Hij zal ook ontgoocheld zijn in de reactie van zijn ploeg. Het is nooit aangenaam als je zulke cijfers op je bord krijgt. Ik weet ook niet wat hij met die wissels bedoelde. En hij zal deze week ook wel een signaal willen geven. Laat hem maar rustig doen.”