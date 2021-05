PODCAST. Moord in de familie van Evi Hanssen: “Ze pakten elk een metalen staaf. En ze sloegen hem dood.”

Evi Hanssen ontdekte dat er in 1908 een vreselijk drama gebeurde in haar familie. Haar betovergrootvader zou vermoord zijn door zijn eigen vrouw. Maar hoe gebeurde dat juist? En waarom? De Stemmen van Assisen zochten het uit. Cedric Lagast, reporter voor Het Nieuwsblad, trok naar het Rijksarchief in Hasselt en dook in het dossier. Hij kwam terug met een heel gedetailleerde en ijzingwekkende reconstructie: “Heb ik gezegd dat hij dood moest? Indien zij zulks zeggen, zal het wel de waarheid zijn.”