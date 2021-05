Ook VVSG ontstemd over laattijdige koerswijziging over plexiwanden: “Onaanvaardbaar dat ministerieel besluit nog steeds niet gepubliceerd is”

Minder dan een dag voor de horecaterrassen weer open mogen, is er nog altijd onduidelijkheid over welke regels horeca-uitbaters daarbij zullen moeten volgen. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten noemt het onaanvaardbaar dat het ministerieel besluit nog steeds niet gepubliceerd is. “Steden en gemeenten kunnen hierdoor nog steeds geen antwoord geven op de talrijke vragen”, hekelt de VVSG.

Ook de FAQ van het Crisiscentrum die bij het ministerieel besluit hoort, is nog niet gepubliceerd. “Praktisch is het bijgevolg onhaalbaar om zaterdag alles volgens de regels te laten verlopen”, zegt de VVSG. “Dat is bijzonder jammer en getuigt opnieuw niet van veel respect voor het lokale niveau.”

Het Overlegcomité waarin beslist werd over de heropening van de terrassen op 8 mei dateert intussen al van 23 april. Toch werd het horecaprotocol pas begin deze week beschikbaar. Bovendien bleek vrijdagochtend dat dat protocol niet volledig klopt. Plexiglas plaatsen mag dan toch niet, liet minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) weten.

“Gebrek aan duidelijkheid”

“Steden en gemeenten hebben hemel en aarde verzet om terrassen te kunnen uitbreiden en lokale ondernemers te steunen”, zegt VVSG-voorzitter (en burgemeester van Genk) Wim Dries. “Iedereen wil zich schikken naar de geldende maatregelen. Dat is onmogelijk als je de juridische informatie niet hebt.”

Vanop het terrein krijgen de lokale diensten economie immers ontzettend veel vragen van uitbaters. Die vragen zijn vaak van zeer praktische aard - over plexiglas, maar ook wat de definitie is van een “open terras” of hoe een “volledig open zijde” geïnterpreteerd moet worden. “Door gebrek aan duidelijkheid kunnen steden en gemeenten en horeca-uitbaters niet garanderen dat alles volledig volgens de regels zal verlopen”, besluit de VVSG. De organisatie vraagt de bevolking dan ook om zelf steeds voldoende aandacht te blijven hebben voor de bekende regels.

