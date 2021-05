Kompany predikt geduld: “Kan niet voorspellen wanneer El Hadj en Verschaeren onze Vormer en Mbokani gaan worden”

Thuis tegen Antwerp probeert Anderlecht zaterdagavond van de vierde plaats in de Champions‘ play-offs af te komen. Paars-wit heeft in de competitie al tweeënhalve maand niet meer verloren en vat de wedstrijd tegen The Great Old met een goed gevoel aan. “Ons vertrouwen komt uit het collectief. Hier staat een structuur en een plan”, zegt Vincent Kompany.

Dat Anderlecht begin april met 1-4 ging winnen op de Bosuil, zijn ze bij Antwerp nog niet vergeten. De mannen van Frank Vercauteren zullen iets willen rechtzetten, maar daar is Vincent Kompany naar eigen zeggen niet mee bezig. “Ik benader de wedstrijd liever vanuit ons eigen enthousiasme”, klinkt het.

Bij paars-wit is er niet alleen enthousiasme, maar ook vertrouwen. Het is van 21 februari tegen Kortrijk geleden dat RSCA nog eens een competitiewedstrijd verloren heeft. “Niemand begint bij ons met het idee om op zijn eentje het verschil te maken, daar staan we nog niet”, aldus Kompany. ”Maar ons vertrouwen komt uit het collectief. Hier staat een structuur en een plan, waardoor wij met vertrouwen aan wedstrijden beginnen.”

De individuele klasse die bij Anderlecht soms nog ontbreekt, is er volgens Kompany wél bij Antwerp. “Persoonlijkheid is hun grootste troef. Ze beschikken over meerdere spelers die ‘s morgens kunnen opstaan en zeggen dat ze vandaag een wedstrijd gaan beslissen. Een match tegen Antwerp is nooit saai. Er gebeurt altijd iets.”

Foto: BELGA

Refaelov en Mbokani

Een van de sleutelspelers bij Antwerp moet Kompany zaterdag alvast niet vrezen: Lior Refaelov maakt geen deel meer uit van de selectie nadat bekend werd dat hij in de zomer naar Anderlecht verhuist. “Antwerp heeft recht om die beslissing te nemen”, zegt Kompany. Is hij dan blij dat The Great Old over een troef minder beschikt? ”Elke club is beter met haar topspelers, maar het is niet onoverkomelijk voor hen. Wij doen het ook al lang zonder Hendrik Van Crombrugge.”

Een topper waar Antwerp zaterdag wél over beschikt is ex-Anderlechtspits Dieumerci Mbokani. “Het is top wat hij doet. Als het moeilijk gaat, neemt hij verantwoordelijkheid en doet hij wedstrijden kantelen. Knap, maar morgen mag het iets minder zijn”, zegt Kompany.

En Anderlecht? Als zij nu nog niet over spelers beschikken die op individuele klasse de wedstrijd beslissen, wanneer mogen we dat dan wel opnieuw verwachten? “Ik kan niet voorspellen wanneer El Hadj en Verschaeren onze Vormers en Mbokani‘s gaan worden. Dat vraagt tijd”, luidt het antwoord van Kompany.

Bart Verbruggen zal opnieuw onder lat staan bij Anderlecht. Foto: BELGA

Verbruggen, Wellenreuther en Lawrence

Of hij zaterdag over een fitte kern beschikt, wilde Kompany overigens niet luidop gezegd hebben. “We hebben geen grote problemen, maar wel kleine pijntjes hier en daar”, klinkt het. Eén zekerheid is alvast dat Bart Verbruggen tegen Antwerp opnieuw onder de lat staat. ”Hij heeft een goeie trainingsweek doorgemaakt en we hebben zijn prestatie in alle rust geanalyseerd. Van euforie was geen sprake en daar is ook geen reden toe.”

Ook over de reactie van Timon Wellenreuther op de beslissing om hem uit het doel te halen, was Kompany tevreden. “Hij reageerde superprofessioneel. Ik had voor eender welke reactie begrip getoond, maar hij heeft zich als een voorbeeld gedragen. Op die manier zullen er zeker nog kansen volgen verderop in zijn carrière.”

Kompany ging tot slot nog even in op de situatie van Kemar Lawrence. Die spreekt met Toronto FC en komt niet meer aan spelen toe. “Zijn situatie is behoorlijk gevorderd. We houden er rekening mee dat hij de komende weken tekent en ons nog voor het einde van het seizoen verlaat”, besloot de RSCA-trainer.