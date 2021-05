Israëlische politie doodt twee aanvallers na poging tot aanslag op Westelijke Jordaanoever

Bij een poging tot aanslag in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever zijn vrijdag twee aanvallers gedood door de Israëlische politie. Een andere is gewond. Dat heeft de politie gemeld.

“Drie terroristen schoten in de richting van de grenswachtpost van Salem in de buurt van de Palestijnse stad Jenin”, zei de politie in een verklaring. Veiligheidstroepen beantwoordden het vuur, volgens dezelfde bron. “Medische autoriteiten hebben vastgesteld dat twee terroristen gedood werden”, klonk het nog, zonder te verduidelijken of om het om Palestijnen gaat.

De derde aanvaller kreeg eerste hulp ter plaatse en werd in “kritieke toestand” naar een Israëlisch ziekenhuis gebracht, aldus de politie. De politie zei dat drie wapens in beslag waren genomen, dat elke aanvaller ook een mes bij zich had en dat één van hen een grote hoeveelheid kogels bij zich droeg. De identiteit van de aanvallers is nog niet bekend.

Spanning stijgt

Het incident doet zich voor te midden van spanningen in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied dat sinds 1967 door Israël wordt bezet. Woensdag is een jonge Israëlische man die enkele dagen eerder op de Westelijke Jordaanoever door een Palestijnse schutter was verwond, aan zijn verwondingen overleden.

Op dezelfde dag werd een 16-jarige Palestijnse tiener gedood door het Israëlische leger, volgens Palestijnse bronnen. Hun begrafenissen, donderdag, werden allebei druk bezocht.