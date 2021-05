Vijftien arrestaties na botsingen tussen Palestijnen en Israëlische betogers en politie

Bij rellen in Oost-Jeruzalem heeft de Israëlische politie naar eigen zeggen vijftien mensen opgepakt. In de buurt Sheikh Jarrah werden stenen gegooid naar agenten en voertuigen, zei de politie vrijdagochtend vroeg. Er werd ook een auto in brand gestoken en vuurwerk afgestoken.

Sheikh Jarrah ligt in het oostelijk deel van Jeruzalem, ten noorden van de Oude Stad. De meerderheid bestaat er uit Arabieren. De buurt is al tientallen jaren het strijdtoneel voor allerlei eigendomsgeschillen tussen Israëlische kolonisten en Palestijnen. De gedwongen uitzettingen van Palestijnen uit hun huizen hebben de laatste jaren herhaaldelijk geleid tot protesten, waarvan sommige gewelddadig waren.

Volgende week wordt een uitspraak van het Hooggerechtshof verwacht in een zaak waarbij vier Palestijnse families betrokken zijn. Al dagenlang komen aanhangers van de families bijeen in Sheikh Jarrah om hun vasten (iftar) gezamenlijk te breken in de openlucht. Volgens de media zijn er al herhaaldelijk botsingen geweest. Ook kolonisten zaten donderdagavond aan een tafel in een straat, schreef nieuwswebsite ‘ynet’. Volgens het artikel bevond zich onder hen de extreemrechtse politicus Itamar Ben Gvir.

De status van Jeruzalem is een van de centrale geschillen in het conflict in het Midden-Oosten. Israël claimt Jeruzalem als zijn “eeuwige en ondeelbare hoofdstad”. De Palestijnen van hun kant houden vast aan hun aanspraak op Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad.

Sinds het begin van de islamitische vastenmaand ramadan is er herhaaldelijk sprake geweest van spanningen en geweld op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. De speciale gezant van de VN, Tor Wennesland, heeft hierover donderdag zijn “diepe bezorgdheid” uitgesproken.

Woordvoerders van de ministeries van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië hadden donderdag gezegd dat het aandringen op nederzettingen en gedwongen uitzettingen in Oost-Jeruzalem, onder meer in Sheikh Jarrah, de “inspanningen om nieuw vertrouwen tussen de partijen op te bouwen na de constructieve hervatting van de Israëlisch-Palestijnse samenwerking” zou ondermijnen.