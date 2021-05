New York wil toeristen vaccineren: “Open voor zaken, prik voor prik”

De Amerikaanse stad New York wil toeristen gaan inenten tegen Covid-19. De autoriteiten gaan op “iconische locaties” mobiele vaccinatielocaties plaatsen, waar ze het Johnson & Johnson-vaccin willen toedienen aan iedereen die een prik wil.

“New York is open voor zaken, prik voor prik”, schrijft burgemeester Bill de Blasio op Twitter. Om ook toeristen te kunnen inenten, moet de staat toestemming geven. Nu worden in de staat New York alleen mensen gevaccineerd die er wonen of werken. “Met toestemming van de staat, kunnen we toeristen vaccins geven en verzekeren dat ze een ingebouwd souvenir hebben om mee naar huis te nemen”, aldus de stad.

De Blasio wil New York voor 1 juli “volledig geopend” hebben. De eerste stappen zijn al gezet: steeds meer coronamaatregelen worden opgeheven. Zo mag de horeca sinds begin deze week weer gasten ontvangen, en rijden er weer dag en nacht metro’s. Later deze maand worden meer regels versoepeld. Een jaar geleden was New York enige tijd het epicentrum van de pandemie. Vandaag de dag gaat het steeds beter met de metropool. Het aantal besmettingen in de stad wordt steeds kleiner, terwijl de vaccinatiecampagne voortvarend verloopt.