Rode Duivel Axel Witsel werkt aan herstel bij ex-club Standard

Hoog bezoek op het oefencomplex van Standard. Niemand minder dan Axel Witsel vertoeft er om te werken aan zijn herstel.

Begin dit jaar scheurde de Rode Duivel in het competitieduel met Borussia Dortmund tegen RB Leipzig zijn achillespees. Intussen timmert hij volop aan de weg terug en mag hij opnieuw beginnen lopen. Naast zich afbeulen bij Lieven Maesschalk in Antwerpen maakt hij ook gebruik van de faciliteiten van het Luikse oefencomplex. Witsel is een jeugdproduct van de Rouches en maakte van 2006 tot 2011 deel uit van de A-kern. Hij is ook goed bevriend met coach Mbaye Leye, die een foto Witsel in de Luikse kleedkamers deelde op sociale media.

De hamvraag is of de 32-jarige middenvelder tijdig fit raakt voor het EK. Dat Roberto Martinez 26 in plaats van 23 spelers mag selecteren, is alleszins een boost voor zijn kansen. Op die manier kan de Spanjaard een gokje wagen met zijn gedroomde nummer zes en hem oproepen om eventueel pas laat in het toernooi zijn opwachting te laten maken. Op 17 mei maakt de bondscoach zijn selectie bekend.

Ook privé was er eerder deze week heuglijk nieuws voor Witsel. Hij werd voor de derde keer vader, zijn partner Rafaella Szabo schonk het leven aan zoontje Aydji.

LEES OOK. Rode Duivel Axel Witsel opnieuw papa geworden: “Onze kleine prins”