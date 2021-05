Lekkere binnenkomer: Thomas Kaminski in zijn eerste seizoen meteen Speler van het Jaar bij Blackburn Rovers

Doelman Thomas Kaminski is verkozen tot Speler van het Jaar bij de Engelse tweedeklasser Blackburn Rovers. Dat maakte de club vrijdag zelf bekend via zijn officiële kanalen. In de verkiezing liet hij Adam Armstrong en Harvey Elliott achter zich.

Kaminski, goed voor 10 clean sheets in de 42 wedstrijden die hij deze voetbaljaargang tussen de palen stond in The Championship, maakte begin dit seizoen de overstap van AA Gent.

Blackburn draait een vrij anoniem seizoen. Het staat op een speeldag van het einde 15e op 24 ploegen in het algemeen klassement, met 54 behaalde punten uit 45 wedstrijden.