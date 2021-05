Amerikaanse tabaksreus wil binnen tien jaar stoppen met verkoop van sigaretten in Japan

De Amerikaanse tabaksreus Philip Morris gaat “binnen tien jaar” stoppen met de verkoop van klassieke sigaretten in Japan. Dat heeft de nieuwe algemeen directeur van het bedrijf gezegd in een interview met de Japanse krant Nikkei.

“We gaan voor een bedrijf zonder rook zorgen in Japan”, aldus Jacek Olczak. “Ik wil dat Japan de eerste markt wordt waar Philip Morris de verkoop stopt van klassieke sigaretten.” De Amerikaanse groep, met merken zoals Marlboro en Chesterfield, gaf vorig jaar al aan in bepaalde landen “binnen 10 à 15 jaar” te stoppen met de verkoop van traditionele sigaretten, maar preciseerde toen niet over welke markten het ging.

Olczak benadrukt wel dat Philip Morris International zich niet zal terugtrekken van de Japanse markt. “We zullen nieuwe apparaten en nieuwe technologie op de markt brengen.” De sigarettenverkoop in Japan is met ongeveer een derde gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in 1996, aldus Nikkei.