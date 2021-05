Politiebureau aangevallen in Nigeria: tiental doden en ontvoeringen

Tien mensen, onder wie twee politieagenten, zijn gedood en verscheidene studenten zijn ontvoerd in het zuidoosten van Nigeria, een regio waar de spanningen tussen separatisten toenemen. Dat heeft de politie vrijdag gemeld.

Gewapende mannen hebben donderdag het politiebureau van Obosi in de staat Anambra bestormd, waarop politieagenten terugvochten. “Twee politieagenten betaalden de ultieme prijs”, zegt de woordvoerder van de staatspolitie in een verklaring, eraan toevoegend dat er een onderzoek gaande is om de daders te identificeren. De aanvallers staken ook een deel van het politiebureau en twee voertuigen in brand alvorens te vluchten.

Bij een ander incident hebben veiligheidstroepen een aanval op het politiebureau van Orlu in de naburige staat Imo afgeslagen, aldus de politie. Acht aanvallers werden gedood, vertelde een lokale politiebron, die anoniem wenste te blijven.

In het zuidoosten van Nigeria is de laatste weken een golf van aanvallen op veiligheidstroepen geweest, die de autoriteiten toeschrijven aan leden van het Inheemse Volk van Biafra (IPOB), een separatistische groepering die campagne voert voor de onafhankelijkheid van de niet-erkende staat Biafra.

Aanval op bus

Bij een ander incident in dezelfde regio in het zuidoosten van Nigeria, ditmaal in de staat Abia, zijn woensdag op een weg naar de naburige staat Imo studenten en passagiers van een bus door onbekende gewapende mannen ontvoerd. Dat heeft het plaatselijke bestuur bekendgemaakt. “Twee studenten wisten te ontsnappen (...) maar de anderen worden nog steeds vastgehouden”, zei een woordvoerder van de staat Abia.

Ontvoeringen door criminelen voor losgeld komen geregeld voor in Nigeria. In het centrale en noordwestelijke deel van het land zijn de afgelopen maanden honderden studenten en schoolkinderen het doelwit geweest.