Zes leden van radicaal-rechtse groep opgepakt voor plannen van aanslag in Frankrijk

Zes leden van een neonazistische groep zijn eerder deze week opgepakt in Frankrijk, omdat ze ervan verdacht worden een aanslag te hebben voorbereid tegen een vrijmetselaarsloge. Dat melden een juridische bron en een bron dichtbij het onderzoek, die een bericht van BFMTV bevestigen.

De zes werden dinsdag opgepakt in Doubs en Bas-Rhin. Drie van hen, twee mannen en een vrouw tussen de 29 en 56 jaar, zijn vrijdag voor de onderzoeksrechter in Parijs verschenen. Ze worden mogelijk in verdenking gesteld van terroristische bendevorming, aldus de juridische bron. De drie anderen, eveneens twee mannen en een vrouw, zijn weer op vrije voeten.

Het antiterreurparket had in februari 2021 een voorlopig onderzoek gestart naar de extreemrechtse groep. Volgens een bron dichtbij het onderzoek wilden de zes personen een gewelddadige daad uitvoeren, mogelijk tegen een vrijmetselaarsloge. De aanval was wel niet voor meteen gepland, zo zou blijken uit het onderzoek.

De vier mannen en twee vrouwen werden opgepakt vanwege de conversaties die ze hadden en omdat ze informatie opzochten over explosieven en mogelijke locaties.