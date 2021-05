Vader van ‘Ruinerwold-gezin’ mag negentig dagen niet bij kinderen komen

De vader van het ‘Ruinerwold-gezin’ mag de komende negentig dagen niet in de buurt komen van de woning van de jongste kinderen in Ermelo. Ook mag hij geen contact opnemen met het kind dat een aangifte heeft gedaan van een zedendelict. Dat heeft het openbaar ministerie besloten.

Het openbaar ministerie reageert hiermee op het besluit van de Veluwse gemeente om een huisverbod niet te verlengen. Gerrit Jan van D. kreeg dat verbod op 28 april opgelegd en verblijft nu in een zorginstelling.

De maatregel volgt op de aangifte door een van de kinderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de vader. Het OM heeft tijd nodig om onder andere de aangifte te beoordelen. “Het uiteindelijke doel is om te komen tot een passende interventie die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen”, schrijft het OM in een verklaring.

De gemeente legde hem op 28 april een huisverbod van tien dagen op, omdat de veiligheid van de andere gezinsleden onvoldoende gewaarborgd kan worden met de vader in huis.

De vader van het gezin uit Ruinerwold woonde sinds begin maart bij de jongste kinderen, die allen volwassen zijn. Hij trok bij hen in nadat de rechtbank in Assen had bepaald dat de strafvervolging van Van D. moest worden beëindigd, omdat hij door zijn slechte gezondheid niet kon terechtstaan. Hij werd onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving en mishandeling van zijn kinderen, een aantal zou hij daarnaast seksueel hebben misbruikt.