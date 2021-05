Vrouw verliest 130.000 euro aan datingfraudeur: “Ik dacht dat hij vermoord was”

De Engelse Rachel Elwell heeft bijna 113.000 Britse pond (ruim 130.000 euro) verloren aan een oplichter op een datingsite.

Elwell doet haar verhaal bij de BBC. Een man benaderde haar online en woonde naar eigen zeggen in de buurt, maar zat op dat moment in Oekraïne. Met documenten en foto’s overtuigde hij haar van zijn geldproblemen, voortkomend uit een opstapeling van problemen en woekerleningen.

Elwell geloofde het en stortte meerdere keren geld, omgerekend 130.000 euro. Dat ziet ze vermoedelijk nooit meer terug.

Verantwoordelijk

Gevraagd waarom ze een man die ze nooit ontmoet heeft, zulke grote sommen geld gaf, zegt ze: “Hij vertelde me dat zijn vrouw in gevaar was, en vervolgens hoorde ik niets meer. Ik dacht dat hij vermoord was. Kun je begrijpen dat je je verantwoordelijk voelt voor het leven van een ander?”

Toen de man haar contacteerde en vertelde dat hij in Cannock woonde, in de buurt van de vrouw, vond ze zijn foto ’wel leuk’. “Hij leek dezelfde dingen leuk te vinden. Hij leeek een open en eerlijke man.”

De online tortelduifjes wilden elkaar snel ontmoeten, maar door corona “waren wetten veranderd” in Oekraïne. De man moest nu belasting betalen voordat zijn werkzaamheden in dat land zouden beginnen. Dat verhaal leek zeer geloofwaardig, aldus Elwell. Ze stuurde hem geld, met enige twijfel.

Op enig moment had de man zo’n 50.000 euro nodig, bleek uit een ’belastingdocument’. “Dus hij nam pensioen op, verkocht zijn auto en leende geld. En ik hielp hem.”

Les

Gaandeweg stortte ze meer geld. Maar de man verdween uit beeld. Zijn thuiskomst duurde maar en duurde maar. Elwell kreeg argwaan. Ze ging zelfs thuis op zoek naar de dochter en oppas van de man in Coventry, maar die leefden daar helemaal niet. “Dat was het moment waarop ik wist: het zijn allemaal leugens.”

De politie reageert bij de BBC: “Rachels zaak is een klassiek geval van datefraude. Dit laat zien hoezeer deze oplichters een desastreuze uitwerking kunnen hebben op de levens van mensen.” Geef nooit geld aan mensen die je alleen online hebt ontmoet, waarschuwt de politie die vermoedelijk weinig kan betekenen.