Testevent met Compact Disk Dummies in Ghelamco Arena voor 300 Gentse vrijwilligers

Gent - Op zaterdag 15 mei vindt in de Ghelamco Arena een testevenement plaats. Tijdens een concert van de Compact Disk Dummies, speciaal voor driehonderd Gentse eerstelijnsvrijwilligers zal bekeken worden hoe sneltests op een efficiënte manier gebruikt kunnen worden.

Het testevenement moet een aantal praktische zaken uitklaren, om zo later evenementen met sneltest vlot te laten verlopen. “Hoeveel personeel is hiervoor nodig? Wat zijn de praktische en logistieke vereisten? Wat is voor een organisator het kostenplaatje? En wat is het gedrag van de deelnemers bij een dergelijke aanpak?”, zegt Michiel Vanderheyden van The Arena Group.

Het event zal als volgt verlopen. Deelnemers zullen op 15 mei toekomen in de Ghelamco Arena in verschillende tijdsblokken, zodat het nooit te druk wordt. Voor ze binnengaan moeten ze een sneltest ondergaan én hun contactgegevens achterlaten. Daarna begeven ze zich naar een vaste en genummerde zitplaats, waarbij ze hun mondmasker moeten ophouden en afstand bewaren.

PCR-test na evenement

Deelnemers zullen het resultaat van de sneltest niet moeten afwachten om naar hun vaste zitplaats te gaan. Bij een positieve test wordt de deelnemers onmiddellijk verwittigd via sms. Daarop moet hij of zij zich aanmelden bij een infopunt, waar het tracingtraject start. De organisatie kan zo vlot controleren of positief geteste deelnemers ook effectief de locatie verlaten.

Het concert start om 18 uur en vindt plaats in de buitenlucht. Het event zal in totaal maximaal twee uur duren, inclusief aankomst, test, concert en vertrek. De deelnemers worden ook na het concert verder opgevolgd. Een week na het testevent wordt bij alle deelnemers een PCR-test afgenomen, de gekende test met het wattenstaafje. Dat gebeurt in het testcentrum van het UZ Gent.