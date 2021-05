Ronald Koeman kwaad om schorsing voor topper tegen Atlético: “Ik denk dat dit iets persoonlijks is”

Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft zich boos gemaakt omdat hij komend weekend geschorst zal moeten toekijken in de topper tegen leider Atlético. De Nederlander voelt zich geviseerd. “Ik denk dat dit iets persoonlijks is”, zei hij op de persconferentie voor de match.

Koeman kreeg twee speeldagen schorsing opgelegd voor het belagen van de wedstrijdleiding tijdens de verliesmatch tegen Granada (1-2) van vorige week donderdag. De trainer van Barcelona had al een waarschuwing gehad van de scheidsrechter toen hij zich nogmaals tot de vierde ref wendde en “vaya personaje” zei. Ruw vertaald: “wat een figuur”. Daarop werd hij uitgesloten. Barcelona ging in beroep tegen de schorsing voor zijn coach, maar kreeg nul op het rekest. Intussen heeft de club opnieuw beroep aangetekend.

“Ik denk dat die schorsing iets persoonlijks is”, vertelde Koeman vrijdagmiddag. “Wat ik zei, was geen belediging en geen reden om iemand voor twee matchen te schorsen.” Voor de Nederlander was het wel al de zoveelste keer dat hij zich openlijk tegen de wedstrijdleiding keerde. Eerder deze maand bracht de Catalaanse krant El Mundo Deportivo naar buiten dat Koeman dit seizoen al na achttien (!) verschillende wedstrijden over de VAR geklaagd had.

Als de schorsing blijft staan, zou dit Barcelona wel slecht uitkomen. De titelstrijd in Spanje is immers razend spannend, met leider Atlético (76 punten) net voor rivalen Real Madrid (74 punten) en FC Barcelona (74 punten). Afgelopen weekend moest Koeman op bezoek bij Valencia (2-3-zege) al toekijken vanuit de tribunes. Hij gaf toen aanwijzingen door aan zijn assistent Alfred Schreuder.