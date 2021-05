Zes op de tien Belgen is voorstander van extra vrijheden voor gevaccineerden

Ongeveer 63 procent van de Belgen is te vinden voor extra vrijheden voor gevaccineerden, op voorwaarde dat iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren. Dat blijkt uit resultaten van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Dertien procent wil wachten tot de 40-plussers hun kans kregen, voor 8 procent kan het al wanneer de 65-plussers aan de beurt zijn geweest.

De Grote Coronastudie van de UAntwerpen, UHasselt, KU Leuven en ULB werd dinsdag voor de 36ste keer ingevuld. Zo’n 20.300 Belgen gaven hun mening over de coronamaatregelen. Uit de resultaten blijkt dat 63 procent extra vrijheden voor gevaccineerden wil wanneer iedereen de kans kreeg zich in te enten.

De bevraging polste ook naar de vakantieplannen en de timing met de vaccinatie. Van de bevraagden zegt 29 procent geen zomervakantie te plannen, 28,6 procent zegt voor de vakantie al volledig gevaccineerd te zullen zijn. Ongeveer 9,5 procent geeft aan een reis te hebben geboekt en die niet te zullen verzetten als ze samenvalt met het prikje.

Fysiek les

Vanaf 10 mei wordt er weer voltijds fysiek les gegeven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, en dat vinden acht op de tien ouders een goede zaak. Een deel maakt zich wel zorgen over de risico’s. Bij de leerkrachten in de tweede en derde graad zijn de meningen sterker verdeeld: hier is 58 procent voor, maar ook 40 procent tegen.

In het hoger onderwijs denkt 59 procent van de studenten dat meer les op de campus veilig kan. Achttien procent wil ook meer les, maar is wat ongerust. Bij de docenten meent 41 procent dat het veilig kan. Ongeveer 24 procent is ook voorstander van meer les op de campus, maar is niet vrij van zorgen. Aan de andere kant zijn respectievelijk 11 en 29 procent van de studenten en lesgevers niet te vinden voor een volledige hervatting, omwille van de risico’s.