Franse minister van Onderwijs verbiedt inclusieve spelling: “Te moeilijk om de taal te leren”

Frankrijk verbiedt het gebruik van inclusieve spelling in het onderwijs. De Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer zegt dat inclusieve spelling voor moeilijkheden zorgt bij het aanleren van de taal. De nieuwe regel werd donderdag in het Frans Staatsblad gepubliceerd.

De inclusieve spelling is een manier van genderneutraal schrijven, waarbij consequent zowel de mannelijke als vrouwelijke vorm wordt vermeld. Beide vormen worden van elkaar gescheiden door puntjes. Daarmee wordt de Franse spellingsregel, waarbij in het meervoud de mannelijke vorm voorrang krijgt op de vrouwelijke, betwist. Het resulteert in schrijfwijzes als “les député.e.s” of “les électeur.rice.s”.

Complex en onstabiel

Volgens Blanquer is de inclusieve spelling complex en onstabiel. Het plaatsen van punten in het midden van een woord zou het aanleren van de Franse taal bemoeilijken en voor verwarring kunnen zorgen.

De minister verduidelijkt dat de vrouwelijke vormen van functies nog steeds toegepast moeten worden als de functies door vrouwen worden bekleed.