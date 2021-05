Wouter Beke: “Komende twee weken worden 400.000 mensen gevaccineerd”

De Vlaamse regering lanceert een nieuwe campagne voor de vaccinaties: ‘De cijfers van de hoop’. “Er is wel degelijk hoop”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens een persconferentie. “De vaccins openen de poort van de vrijheid.” Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) voegde eraan toe dat de vaccinatiecampagne op kruissnelheid komt.

“Het gemis van geliefden en vrienden valt zwaar, ook voor mij. Ik heb gisteren een boezemvriend verloren aan de gevolgen van covid-19”, zei Jambon. “Laat het verdriet ons motiveren om met een razende vaart door te gaan met de vaccinaties, dat is het doel van deze campagne”, zei hij.

“Tegen het einde van de dag zullen twee miljoen Vlamingen al minstens één vaccin gekregen hebben, dat is een mooie prestatie”, zei Jambon nog. “Een half miljoen Vlamingen kreeg al twee dosissen. Daarmee zitten we bij de top van Europa.”

“Dit weekend zal waarschijnlijk 40 procent van de volwassenen in Vlaanderen al minstens één prik gekregen hebben”, vulde Beke aan. “Al 97 procent van de 65-plusser werd gevaccineerd, en we willen tegen maandag ongeveer een derde van de mensen met een onderliggende aandoening vaccineren.”

“De komende twee weken worden, op het ritme van de leveringen, gemiddeld 400.000 vaccins per week gezet. Volgende week zijn dat er 270.000, de week erna meer dan 500.000”, zei Beke.

Op schema voor 11 juli

Tegen eind mei moeten drie groepen volledig gevaccineerd zijn: het zorgpersoneel, de 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen. “Als deze targets gehaald worden, zullen de ziekenhuisopnames structureel dalen.”

Beke beloofde tegen 11 juli minstens een eerste vaccinprik voor alle meerderjarigen in Vlaanderen. “We zitten op schema”, zei hij daarover.

De Vlamingen worden per leeftijdscategorie ingeënt. Op www.laatjevaccineren.be krijgt men een inschatting wanneer het eerst vaccin gepland is. Er wordt ook een inschatting gemaakt voor de tweede prik, maar de intervaltermijnen verschillen per vaccin.

“We zijn in de fase van de hoop gekomen, maar de coronacrisis is nog niet voorbij”, waarschuwde Jambon. “De druk op de ziekenhuizen moet nog naar omlaag. Dus geniet, maar volgens de regels. Dan winnen we elk uur, elke dag.”