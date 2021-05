Frank Vercauteren ondanks coronagevallen en blessuregolf: “Niet naar Anderlecht om even goeiedag te zeggen”

Antwerp trekt zaterdagavond (20u45) met grote zorgen richting ploeg in vorm Anderlecht. Frank Vercauteren kan niet op het viertal Lamkel Zé, Batubinsika, Avenatti en Boya rekenen wegens coronapositief. Bovendien dikte het blessurelijstje nog wat aan. “Toch gaan we niet naar Anderlecht om even goeiedag te zeggen en er maar wat rond te lopen”, houdt Vercauteren de moed erin.

Met vijf matchen in nauwelijks twee weken tijd kon het coronavirus de Bosuil op geen slechter moment weer binnensluipen. “We hadden het er eergisteren nog over binnenskamers”, zuchtte Vercauteren vrijdagmiddag op zijn persbabbel. “De voorgaande weken speelden we één wedstrijd per week en bleven we gespaard van coronabesmettingen, en nu overkomt ons dít. De besmettingen van Lamkel Zé en Batubinsika overvielen ons vanmorgen, waardoor het nog zoeken en tasten is naar oplossingen voor morgen en ook nadien. De kans bestaat dat we in de komende tien à veertien dagen niemand recupereren. En is dat wel zo, dan weten we niet in welke staat of welk risico we lopen door hen meteen weer in te zetten. De jongens die thuis in quarantaine zitten, kregen materiaal mee om een individueel programma te volgen, maar da’s allesbehalve ideaal.”

Aspiranten in de selectie

Antwerp besliste nog voor de play-offs om Lior Refaelov, die na dit seizoen naar Anderlecht verhuist, aan de kant te houden. Of aanvoerder Faris Haroun en verdediger Jérémy Gélin nog in actie komen in de nacompetitie, is eveneens een groot vraagteken. “Zij hebben nog steeds geen uitzicht op een collectieve training”, gaf Vercauteren mee. “Ook voor hen blijft het opletten om niet te forceren en zo het risico te lopen direct te hervallen.” Nana Ampomah en Jordan Lukaku, die met de knie sukkelde, zijn licht twijfelachtig maar wel inzetbaar. Youngster Bruny Nsimba komt dit seizoen niet meer in actie. Hij liep een voetblessure op en is meerdere weken out. Om aan genoeg spelers te geraken, nam Vercauteren met Zeno Van Den Bosch en Ivan Pavlic twee aspiranten op in zijn wedstrijdselectie.

Dit allemaal samen maakte de voorbereiding op de trip naar Anderlecht verre van vlekkeloos. “Anderlecht zit in de flow en vond een goede balans”, aldus Vercauteren over zijn ex-club. “Nmecha weegt met zijn goals en mobiliteit op het spel van Anderlecht, maar de grootste vooruitgang die Anderlecht boekte, is volgens mij het collectief gebeuren. Ze maakten het Club Brugge ontzettend moeilijk, en stonden op enkele minuten van een zege. Als ze dan thuis nog eens zouden winnen van Club, waren ze héél dichtbij komen. We zullen zien welke antwoorden wij Anderlecht kunnen bieden. Onze selectieproblemen maken de keuze-opties een stuk minder, maar we gaan niet naar daar om even goeiedag te zeggen en er negentig minuten gewoon wat rond te lopen.”

Lessen trekken uit vorige speeldag

Antwerp zal wel een ander gelaat moeten tonen dan in de thuismatch van een maand geleden, die het met 1-4 verloor. “Of ik voor een andere aanpak zal kiezen? Ik weet waar jullie op alluderen, maar ik denk dat we vooral collectief en individueel sterker voor de dag moeten komen. Als ik op die vorige ontmoeting terugkijk, wil ik heel wat dingen níét terugzien.” Ook uit het 2-3 verlies tegen Genk van vorige week, na een uitstekende prestatie, hoopt Vercauteren dat zijn groep lessen trekt. “Als je drie tegengoals slikt, kan je moeilijk een wedstrijd winnen. Heel wat andere statistieken konden me wel bekoren. Die moeten we nu koppelen aan resultaat.”