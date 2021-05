Ex-motorbendejager wordt verbindingsofficier op kabinet Verlinden

Er is eindelijk een nieuwe directeur SAT, de verbindingsofficier tussen politie en kabinet, bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Hoofdcommissaris Frederik Verspeelt uit Gent, huidig gerechtelijk directeur van Halle-Vilvoorde zal die rol vanaf 1 juni invullen. Hij zal dan onder andere de vergaderingen met de vakbonden leiden.

Verspeelt was één van de jongste gerechtelijk directeurs van het land. Daarvoor was hij speurder en initiator van de speciale cel Highsider, die de motorbendes zoals de Hells Angels, de Outlaws en al de rest in het oog houdt. Die speurders zoals Verspeelt werden op hun beurt door motorbendes zelf ook in het oog gehouden.

In een interview met de Gazet Van Antwerpen vertelde hij een anekdote van een medespeurder die zijn kind ging afhalen van school en gevolgd werd door Hells Angels. “Ze kenden ons natuurlijk”.