Bart Somers vraagt gouverneur om klacht tegen Veerle Heeren grondig te onderzoeken

Sint-Truiden -

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft aan Limburgs provinciegouverneur Jos Lantmeeters gevraagd de klacht tegen Veerle Heeren, de burgemeester van Sint-Truiden, grondig te onderzoeken. Heeren moest eerder deze week toegeven dat ze al in maart is gevaccineerd tegen het coronavirus. Los van dat onderzoek spreekt Somers zich niet uit over de vraag of Heeren voldoende draagvlak heeft om te kunnen aanblijven als burgemeester. “Dat is een debat dat in de lokale gemeenteraad moet gevoerd worden”.