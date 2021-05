Steven Defour wordt lid van technische staf KV Mechelen

Goed nieuws voor KV Mechelen. Steven Defour heeft zijn beslissing genomen en wordt lid van de technische staf van KV Mechelen. In welke rol dat zal zijn, is niet gecommuniceerd maar naar alle waarschijnlijkheid gaat hij zich bezighouden met het klaarstomen en begeleiden van jonge voetbaltalenten.

Steven Defour besloot recent om na dit seizoen een punt te zetten achter zijn carrière. “Maar het was voor iedereen duidelijk dat zijn verhaal bij KV Mechelen nog niet uitgeschreven was”, zegt sportief directeur Tom Caluwe in een statement van de club.

“Steven is al een tijdje bezig met zijn trainerscursus. Deze nieuwe functie bij onze coaching staf kan hem helpen in zijn traject. Voor ons is het fantastisch om iemand met zoveel internationale ervaring en een hart voor de club te kunnen toevoegen aan onze omkadering. Dit is een win-win voor iedereen.”

Defour had het altijd in zijn achterhoofd om zijn spelerscarrière te beëindigen bij KV Mechelen. Er bestond voor hem dan ook weinig twijfel over om zijn trainersloopbaan bij onze club te starten. “Ik wou sowieso in het voetbal blijven. Dan was er voor mij maar één plek om dat te doen. Wat begon als een idee, hebben we samen verder uitgewerkt. Daar komt nog bij dat ik enorm gecharmeerd ben door de staf en hun manier van werken. De laatste weken zijn er veel concrete voorstellen op mij afgekomen maar in mijn hoofd bestond er weinig twijfel om… Als beginnende trainer kan ik nergens beter zitten dan hier, bij de club van mijn hart.”