Prins Harry en Meghan Markle vragen topmannen farmabedrijven om tijdelijk patenten op te heffen

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben in een open brief de topmannen van AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Norovax en Moderna gevraagd om tijdelijk de patenten op hun vaccins op te heffen.

Het koppel vraagt in de brief om met “'buitengewone doeltreffendheid, verantwoordelijkheid en leiderschap te handelen. We moeten een antwoord bieden op deze crisis en elke mogelijke maatregel gebruiken om de wereldwijde voorraad te doen stijgen.”

Foto: AFP

AstraZeneca heeft al toegezegd om zich niet te verrijken door geen winst te maken op het vaccin tijdens deze pandemie. Maar Harry en Meghan vragen nu ook aan de CEO’s van Pfizer en Moderna om minstens 100 miljoen dosissen beschikbaar te stellen aan prijzen die geen winst genereren.

Tegelijk heeft het koppel ter gelegenheid van de verjaardag van Archie - hun zoontje wordt twee - gevraagd vaccins te doneren. Fans kunnen voor 5 dollar een vaccin doneren aan het consortium GAVI. Als dat voor een bepaalde datum gebeurt, zullen andere goededoelenorganisaties dat bedrag verviervoudigen, zodat één donatie goed is voor vier vaccins.

