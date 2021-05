Viruswaanzin eist 70.000 euro van filosoof Johan Braeckman en journalist Dirk Draulans na uitspraken in ‘De afspraak’

Gent - Voor de Gentse correctionele rechtbank moeten filosoof Johan Braeckman en journalist Dirk Draulans zich maandag verantwoorden na een rechtstreekse dagvaarding door de vzw Viruswaanzin. Volgens de vzw hebben de twee in een uitzending van De afspraak zich schuldig gemaakt aan laster en eerroof en moeten ze een schadevergoeding van 70.000 euro betalen.

Via een rechtstreekse dagvaarding kan een vermeend slachtoffer een verdachte rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank, waarna het openbaar miniserie pas later standpunt kan innemen over de zaak.

De vzw verwijst naar de uitzending van De zevende dag van 14 februari, waar de beweging Artsen voor Vrijheid aan bod kwam, en naar De afspraak van 15 februari. “Door de VRT werd in het duidingsprogramma De afspraak een onderdeel over antivaxers in de media gebracht.”

“De beide gedaagden (Braeckman en Draulans, nvdr.) waren in dit programma te gast. Beide hebben zij verzoekster (vzw Viruswaanzin, nvdr.) vernoemd en aldus doen blijken dat verzoekster zou behoren tot de antivaxers”, stelt de rechtstreekse dagvaarding.

“Niets mee te maken”

Viruswaanzin voert aan dat ze niet tegen vaccinatie zijn. “Door uiting te geven van de wens om mensen die gevaccineerd willen worden zo snel mogelijk te voorzien van vaccins, kan verzoekster onmogelijk worden beschouwd als een tegenstander van vaccinatie.”

Draulans verklaarde “dat Viruswaanzin die Artsen voor Vrijheid bewust mee gecreëerd heeft om artsen naar voor te kunnen schuiven om haar eigen standpunten kracht bij te zetten”, zegt de vzw. “Artsen voor vrijheid bepaalt volledig zelf haar standpunten.”

“Viruswaanzin heeft daar niets mee te maken. Behalve het technisch maken van een website, zonder inhoud, en het feit dat de man die aan de website werkt gewoon lid is van Viruswaanzin, hebben beide organisaties met elkaar niets te maken.”

Schadevergoeding van 70.000 euro

Door hun verklaringen hebben Braeckman en Draulans “middels de weergave van onjuiste feiten waarvan het bewijs niet kan geleverd op een publiek forum de eer van verzoekster gekrenkt en haar aan openbare verachting blootgesteld”, beweert de vzw, die 70.000 euro schadevergoeding eist.

De zaak wordt maandag ingeleid voor de Gentse correctionele rechtbank. Draulans en Braeckman wensen niet te reageren op de rechtstreekse dagvaarding.