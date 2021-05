Defour beschikbaar, Engvall nog niet tegen KV Oostende: “Winnen en we zitten volop in de race”

Met KV Mechelen en KV Oostende staan zondag (16 uur) de twee grote seizoensrevelaties tegenover elkaar. Wouter Vrancken beseft dat zijn ploeg maar beter kan winnen om uitzicht te houden op de groepswinst en het laatste Europese ticket.

“Als we verliezen wordt het heel moeilijk om de groep nog te winnen”, zei Vrancken op zijn persbabbel. “En ook bij een gelijkspel blijven we hangen op vijf punten. Als we echt nog willen meedoen voor de winst dan moeten we zondag winnen. Dan zitten we volop in de race voor de groepswinst. In alle andere scenario’s wordt het moeilijk.”

Oostende is de enige tegenstander waar KV Mechelen dit seizoen geen enkel punt van kon afsnoepen. “Ze hebben ook weer een statement gemaakt vorig weekend (KVO klopte Standard met 6-2, red.). Ze hebben bewezen dat ze nog altijd op niveau zijn en dat ze hetzelfde kunnen blijven brengen als in de reguliere competitie. En dat allemaal in de filosofie van Blessin. Chapeau daarvoor.”

Tegen de Kustboys kan KV Mechelen nog niet rekenen op Gustav Engvall. “Met Engvall spelen we nog even op safe. Het gaat goed met hem. Hij straalt veel goesting uit maar we merken ook wel dat hij nog wat basisritme mist. Dat gaat hij dit seizoen ook niet meer kunnen recupereren. Ik verwacht niet dat hij dit seizoen nog negentig minuten gaat kunnen spelen. Een paar invalbeurten van een kwartier tot een halfuur moeten wel mogelijk zijn.”

Wel van de partij is Steven Defour, die zonet nog zijn toekomst in de technische staf van KV officieel heeft aangekondigd. Defour viel op Gent nog uit met een blessure aan de adductoren maar die bleek niet al te ernstig. “Maar het blijft altijd een beetje afwachten met Steven. Hij stopt natuurlijk wel om een reden hé”, aldus zijn coach. “We hebben al geluk dat hij het zo lang heeft volgehouden maar nu volgen er vijf matchen in twee weken tijd. We zullen zien wat er voor hem mogelijk is.”