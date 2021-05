Anti-islambeweging Pegida onder politietoezicht geplaatst in Duitse deelstaat Saksen

Een Pegida-betoging in het Duitse Dresden. Foto: BELGAIMAGE

De binnenlandse inlichtingendienst van de Duitse deelstaat Saksen heeft vrijdag aangekondigd dat ze het politietoezicht uitbreidt op leden van de islamofobe Pegida-beweging, die in die regio van de voormalige DDR is ontstaan. De dienst noemt de beweging “extremistisch” en “ongrondwettelijk”.

“Het is niet langer mogelijk om” de in 2014 in het Oost-Duitse Dreden opgerichte beweging “te beschouwen als een gewoon onderdeel van extreemrechts”, zei de regionale tak van het Duitse Bureau voor de bescherming van de Grondwet, dat Pegida “een beweging met duidelijke extremistische aspiraties” noemt.

Pegida (Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland) wordt dus beschouwd als een antigrondwettelijke groepering en haar leden staan onder politietoezicht. Andere Duitse deelstaten, zoals Beieren, hadden al soortgelijke maatregelen genomen.

Hoewel het aanvankelijk een “heterogeen publiek” aantrok dat “gematigde” standpunten verdedigde, is Pegida in de loop der jaren radicaler geworden, zowel ideologisch als verbaal, aldus de instelling.

“Er worden in het openbaar standpunten verkondigd die onverenigbaar zijn met de waarden van de Bondsrepubliek Duitsland”, klonk het nog. Daarbij werd onder meer verwezen naar de afwijzing van de parlementaire democratie en de rechtsstaat en naar antisemitische, anti-islamitische en antiminderhedenstandpunten.