Botoxgebruikers kunnen na Pfizervaccin last krijgen van zwellingen in gezicht

Mensen die in het verleden botox of een andere zogenaamde filler lieten inspuiten, kunnen na een inenting met het Pfizer-vaccin last krijgen van zwellingen in het gezicht. Dat meldt PRAC, de veiligheidscommissie van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Volgens PRAC is er “op zijn minst een redelijke mogelijkheid van een causaal verband” tussen het vaccin en gemelde gevallen van zwellingen in het gezicht.