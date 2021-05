Geen fans meer in Nederlandse voetbalstadions in rest van het reguliere seizoen

Bij de resterende speelrondes in het Nederlandse betaalde voetbal zijn definitief geen supporters welkom. Dat is de uitkomst van het overleg dat de Nederlandse regering voerde met de Nederlandse Voetbalbond KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie.

Het kabinet liet weten dat de juridische basis nog ontbreekt om publiek toe te laten bij publieksevenementen. De KNVB zegt zwaar teleurgesteld te zijn. “Rondom de start van het huidige seizoen zijn in het betaald voetbal al zo’n 130 wedstrijden met beperkt publiek gespeeld. Dit leverde voor zover bekend niet of nauwelijks besmettingen op. Dat gold ook voor de drie Fieldlab-experimenten met publiek in de stadions”, aldus de voetbalbond. “Uit onderzoek is gebleken dat in de buitenlucht bijna geen besmettingen plaatsvinden en dankzij de placering in de stadions kan iedereen gedurende de hele wedstrijd eenvoudig voldoende afstand houden. Met de recente, eenmalige pilot mochten bovendien alleen personen met een negatieve coronatest de stadions in.”

De directeuren van de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen vinden het moeilijk te begrijpen dat de overheid niets doet met die uitkomsten. “Het was naar ons idee gepast én verantwoord om het huidige seizoen met beperkt publiek af te sluiten. Het is alleen de regelgeving die nu in de weg zit. Hopelijk lukt dit nog wel na 18 mei in de nacompetitie, de play-offwedstrijden voor promotie/degradatie en voor een Europees ticket. De Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en KNVB blijven hierover in gesprek met het kabinet.” (belga)