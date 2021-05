De koudste aller cold cases: 39 jaar geleden verdween Herman Van Hiel, tot vandaag is er geen spoor van hem

Gent -

Hij kocht een fles whisky voor een cipier die hij ’s avonds zou bezoeken, hij haalde nog geld af en een getuige zag hem zonder jas naar buiten lopen. Maar daar stopt het spoor naar de Gentse aalmoezenier Herman Van Hiel, die 39 jaar geleden verdween. Vermoord omdat hij te dicht bij een misdadiger stond? Vermoord door Freddy Horion? Of vermoord omdat hij te veel wist over het misbruik in de Katholieke Kerk? Het werd allemaal onderzocht. Maar nooit kwam het tot een doorbraak, tot frustratie van zijn familie en de politie. “Wie meer weet, kom het ons vertellen.”