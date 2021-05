Standard ziet Muleka uitvallen, Laifis zaterdag aanvoerder bij Standard: “Ik wil een reactie zien”

Mbaye Leye wil na de 6-2-nederlaag in Oostende een reactie zien bij zijn spelers. “Iedereen moet in de spiegel kijken”, zegt de Standard-trainer, die zaterdag tegen Gent geen beroep kan doen op de geblesseerde Jackson Muleka.

Het uitvallen van de Congolese spits is een tegenvaller voor Standard, want Muleka was in Oostende net het lichtpunt bij de Rouches. “Hij heeft last van de knie, een overbelasting”, zo legt Leye uit. “Als ik het even humoristisch uitdruk: je mag niet de beste speler van Standard zijn of je geraakt geblesseerd. Ook Siquet (knie, nvdr.) is niet honderd procent. Hopelijk raakt hij fit voor donderdag. Dussenne heeft een tik gekregen. Cimirot heeft de training wel kunnen hervatten.”

Los daarvan worden er veel veranderingen in de ploeg verwacht. “Ik zal een ploeg opstellen waarvan ik denk dat de mentaliteit goed zal zijn. De club en de directie staan achter mij. Zij weten dat er iets moet veranderen. Het belangrijkste is dat iedereen in de spiegel kijkt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Spelers zullen mij deze week gehaat hebben, omdat ik niet cool was. Maar ik wil een reactie zien.”

Kostas Laifis Foto: BELGA

Nog een verandering: Kostas Laifis zal zaterdag de aanvoerdersband dragen. “Hij is mijn kapitein zolang Zinho er niet bij is”, aldus Leye. Tot hiervoor was die eer weggelegd voor Mehdi Carcela (geschorst tegen Gent), Samuel Bastien en Arnaud Bodart. Laifis: “Ik ben vereerd met het aanvoerderschap en zal mijn best doen. De laatste drie matchen waren niet goed. We moeten hieruit leren en de kracht vinden om het seizoen goed te eindigen.”