Lierse K. geeft Stallone Limbombe (ex-Antwerp) tweejarig contract

Lierse blijft zich stevig roeren op de transfermarkt. De Pallieters kwamen vrijdag immers tot een akkoord met Stallone Limbombe, die onder meer een verleden heeft bij Antwerp en AA Gent. De dertigjarige vleugelaanvaller komt over van OH Leuven en ondertekende een contract voor twee seizoenen op het Lisp.

Stallone Limbombe genoot zijn jeugdopleiding bij RC Genk, waar hij onder meer aan de zijde van Kevin De Bruyne voetbalde. Nadien trok hij naar AA Gent, waar PSV hem op zijn beurt wegplukte. De grote doorbraak naar het eerste elftal forceren bij de Nederlandse topclub lukte echter niet.

Op een zijspoor

In 2011 verkaste Limbombe naar de Spaanse tweedeklasser Cultural Leonesa, waar hij twee seizoenen actief was. De flankaanvaller keerde twee jaar later echter terug naar België om aan de slag te gaan bij Oosterzonen. Daar viste Antwerp hem in de zomer van 2014 op. Met de Great Old beukte hij in 2017 de poort naar de Jupiler Pro League open. Medio 2018 trok Limbombe echter naar jeugdliefde AA Gent, waarvoor hij bij zijn debuut meteen scoorde op het veld van Standard. Gaandeweg werd hij er echter naar de B-kern verwezen en in januari 2020 volgde een transfer OH Leuven. Daar liep zijn contract onlangs af.

De Mechelaar voerde de voorbije dagen constructieve onderhandelingen met Lierse, waar zijn jongere broer Maxime al actief is en onlangs nog debuteerde in het eerste elftal. Stallone Limbombe staat bekend om zijn snelheid op de rechterflank. Hij ondertekende in Lier een contract voor twee seizoenen.