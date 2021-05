Vier ex-agenten aangeklaagd voor schenden rechten George Floyd

De Amerikaanse oud-politieman Derek Chauvin en drie van zijn voormalige collega’s worden aangeklaagd voor het schenden van de burgerrechten van George Floyd.

LEES OOK. Derek Chauvin vraagt nieuw proces na veroordeling voor dood George Floyd

Chauvin is in zijn strafproces al schuldig bevonden aan het doden van Floyd. Hij riskeert tientallen jaren celstraf. Een uitspraak wordt verwacht op 25 juni. De drie collega’s die Floyd bijstonden, komen in augustus voor de rechter in de staat Minnesota.

Foto: AFP

Een federale jury heeft volgens Amerikaanse media nu bepaald dat het viertal wordt aangeklaagd voor het schenden van Floyds grondwettelijke rechten. De vier ex-agenten wordt verweten dat ze de 46-jarige Floyd medische hulp hebben ontzegd. De drie oud-politiemannen die Chauvin hielpen of omstanders tegenhielden - Tou Thao, J. Alexander Kueng en Thomas Lane - hebben volgens de jury Floyds recht geschonden om geen slachtoffer te worden van disproportioneel geweld.

Opzettelijk onverschillig

Volgens de aanklacht “zagen de verdachten George Floyd op de grond liggen, die duidelijk medische verzorging nodig had. Ze hebben daarbij bewust nagelaten Floyd te helpen en zo opzettelijk onverschillig gehandeld hoewel er een aanzienlijk risico op letsels was voor Floyd”.

Chauvin heeft daarnaast nog een aanklacht aan zijn broek in verband met een zaak uit 2017 waarbij hij een 14-jarige jongen in een nekklem zette. Ook sloeg hij de jongen herhaaldelijk met een zaklamp.