Jacques ontdekt tijdens crematie dat niet zijn vader, maar hij is doodverklaard: “Rekening geblokkeerd en kreeg geen pensioen meer”

Charleroi / Gerpinnes -

Hij is 67 jaar en toch behoort hij pas sinds deze week officieel opnieuw tot het rijk van de levenden. In volle crematieplechtigheid voor zijn overleden papa kreeg Jacques De Pickere immers te horen dat door een administratieve blunder niet vader Valère (89), maar hijzelf voor alle officiële instanties van het land dood was verklaard.