VN-baas Guterres wil in tweede ambtsermijn klimaat en honger aanpakken

António Guterres, de Portugese secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), wil in zijn tweede ambtstermijn niet alleen de grote conflicten aanpakken, maar zich ook inzetten voor de mensenrechten en de strijd aanbinden tegen de klimaatcrisis, armoede en ongelijkheid, in het bijzonder op basis van gender. “Ik ben er vast van overtuigd dat we ons op een keerpunt in de geschiedenis bevinden.” Dat heeft Guterres vrijdag gezegd op zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Guterres stelde zich in januari al kandidaat voor een tweede ambtstermijn, maar lichtte zijn kandidatuur vrijdag nog eens toe. In de nabije toekomst zullen de coronacrisis en de vaccinatiecampagne in de ontwikkelingslanden de zwaartepunten van zijn werk blijven, zei hij. Hij herhaalde zijn waarschuwing voor een nieuwe Koude Oorlog, nadat de spanningen tussen de Verenigde Staten en China toenamen.

Scherpzinnige politicus

Guterres geldt als een scherpzinnige politicus, maar een als voorzichtige - volgens critici zelfs aarzelende - bemiddelaar in internationale conflicten. En het lijkt erop dat hij ook in een tweede ambtstermijn niet kordaat zal optreden. Complexe uitdagingen kunnen enkel met een “bescheiden aanpak” aangevangen worden, zei de secretaris-generaal vrijdag. Hij benadrukte dat instellingen en lidstaten elkaar moeten helpen om problemen op te lossen en wees op de grenzen van de VN. “Wanneer tussen lidstaten geen vertrouwen bestaat en wanneer de betrekkingen tussen de grootmachten disfunctioneel blijven, kan het multilaterale systeem niet veel uitrichten”, aldus Guterres.

De voorbije vijf jaar heeft Guterres als secretaris-generaal weinig significante successen geboekt. Bij de conflicten in Syrië en Jemen stonden de VN machteloos. De vooruitgang in Libië wordt eerder aan andere partijen toegeschreven, zoals Duitsland dat in 2020 de Libië-top organiseerde. Guterres werd herhaaldelijk voor de voeten geworpen dat niet genoeg te hameren op het respecteren van de mensenrechten, vooral bij lidstaat China. Guterres liet zich echter opmerken door zijn focus op de bestrijding van de klimaatcrisis en de coronapandemie.

Toch is het heel waarschijnlijk dat de 72-jarige Guterres, die de VN al sinds 2017 leidt, opnieuw verkozen zal worden. Zijn thuisland Portugal heeft tot nog toe nog geen uitdager genomineerd.

De nieuwe ambtstermijn van de secretaris-generaal gaat in op 1 januari 2022 en duurt vijf jaar. De vorige negen secretarissen-generaal van de VN waren allen mannen. Vier van hen kwamen uit Europa.